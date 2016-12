Mais de 1,2 mil veículos podem ir a leilão em Araguaína, na região norte do estado. O edital de notificação do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) foi publicado no Diário Oficial do Estado em novembro. A data, local e horário do leilão ainda não foram definidos.

A publicação notifica os proprietários de veículos que estão na relação para que sigam as regras de liberação dos veículos retidos, removidos ou apreendidos e que estão no pátio do Detran. Caso as providências não sejam tomadas, os carros e motocicletas serão levados a leilão público.

O edital está disponível para consulta no Detran Tocantins, na Gerência de Fiscalização e Segurança, localizado na Quadra 401 Norte, Avenida NS-01, Conjunto 02, Lotes 01 a 10 – Palmas, contato: (63) 3218-3077. O proprietário também pode acessar aqui a edição de nº 4.738 do Diário Oficial do Estado. (G1)