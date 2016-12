No domingo, 18, um homem de 50 anos, que não teve seu nome e imagem divulgados pela Polícia Militar (PM), foi preso acusado por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Maurilândia. Em poder do suspeito os policiais apreenderam uma pistola de fabricação artesanal calibre 28, com um cartucho intacto.

Os policiais realizavam patrulhamento nas proximidades de um bar onde ocorria uma festa, quando identificaram o indivíduo em atitude suspeita no local. O homem foi submetido à busca pessoal, momento me que os policiais localizaram a arma de fogo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia na cidade de Augustinópolis para os encaminhamentos legais.