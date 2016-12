A tarde desta quarta-feira (21’), foi marcada por um acidente de trânsito com morte na rodovia MA-122, no Povoado Tanque 1, no município de Buritirana, a cerca de 70 KM de Imperatriz.

A vítima foi identificada como sendo o lavrador Arlei Silva Ribeiro, de 28 anos, que morava no Povoado Varjão dos Crentes.

Segundo o professor Javé Brito, o acidente se deu por volta das 13h em frente a escola municipal Dinalba Leal da Rocha, ocasião em que a motocicleta Bros pilotada por Arlei se chocou contra um caminhão parado nas margens da rodovia. O choque foi tão violento que o motociclista morreu no local.

Uma funcionária do Instituto Médico Legal de Imperatriz informou que o instituto não havia sido acionado, ainda, pela polícia. No caso da PM, a área não pertence mais ao 14º BPM, mas a Companhia Independente sediada em Amarante do Maranhão.

Sobre a vítima

Arlei é casado com uma sobrinha da diretora da escola, a irmã Jeane, que perdeu sua filha no mesmo tipo de acidente no domingo passado. (iMirante)