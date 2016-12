Uma mulher identificada como Elizelda Vieira de Paula Alves, foi morta por um disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (26), em um hotel na rua Leôncio Pires Dourado, bairro Bacuri, em Imperatriz. Segundo informações de populares, ela havia marcado um encontrado com o ex-marido identificado como Clodoaldo, no local, que é considerado o principal suspeito do crime.

De acordo com o delegado regional Eduardo Galvão, as informações ainda estão sendo verificadas para fazer a identificação do suspeito do crime. Ele ainda informou, que o disparo atingiu a cabeça da vítima que morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda esteve no local, no entanto, a vítima já estava sem vida. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Imperatriz. (iMirante)