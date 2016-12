Durante uma revista de rotina, agentes prenderam, na tarde desta quinta-feira (23), uma mulher que tentava entrar no presídio de Davinópolis com uma pequena quantidade de maconha escondida no órgão genital.

A polícia não informou sobre quem seria o destinatário da droga que estava em poder da suspeita Ana Carla de Matos Fernandes, de 20 anos.

Nesta quinta-feira o presídio foi aberto para visitas de Natal.

Ana Carla foi autuada por crime de tráfico de drogas e foi recolhida a uma das celas do mesmo presídio de Davinópolis. (iMirante)