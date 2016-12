O Ministério Público de Marabá , por meio da promotora de Justiça, titular do 6º Cargo de PJ de Marabá, Mayanna Silva de Souza Queiroz, fez recomendações ao prefeito de Marabá, João Salame Neto, e à Secretária de Saúde do Município, Juliana de Souza, para que tomem providências quanto ao transporte de pacientes oriundos da zona rural do município. O MP recebeu denúncias quanto a precariedade dos serviços.

Em sua recomendação, a promotora Mayanna Silva de Souza Queiroz, solicita que sejam adotadas as providências necessárias visando a manutenção periódica das ambulâncias que atendem a zona rural, reposição de motoristas e, ainda, que esse transporte seja feito mediante o acompanhamento de enfermeiro.

Segundo a promotora, a recomendação é uma forma de garantir integralmente o tratamento médico das pessoas oriundas da zona rural.