Quinze pacientes, a maioria idosos, estão internados na sala vermelha do Hospital Geral de Palmas (HGP) por falta de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que existem 11 pacientes internados na sala vermelha do hospital, destes três pacientes foram avaliados pela equipe médica que indicaram a necessidade de UTI, quatro pacientes estão com indicação de vaga para Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) utilizada para pacientes com quadros menos graves e quatro aguardam avaliação médica para fechar quadro clínico.

A secretaria informou que todos os pacientes estão sendo acompanhados pela equipe multiprofissional da unidade e todos que necessitam de leitos de UTI e UCI foram cadastrados no setor de Regulação do Estado para busca vagas e transferência dos mesmos o mais breve possível.

A pasta informou ainda que todos os leitos de UTI e UCI do HGP estão lotados e que busca vagas em outras unidades de saúde públicas ou privadas. (Jornal do Tocantins)