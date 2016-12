Nesta quinta-feira, 29, os servidores de vários órgãos públicos pertencentes a Prefeitura de Palestina do Pará, foram surpreendidos com o corte da energia elétrica, por falta de pagamento das contas atrasadas.

Entre os órgãos afetados estão postos de saúde, escolas e secretarias. Segundo a equipe do webjornal Fola do Bico apurou, os débitos giram em torno de R$ 360 mil. Telefones na Prefeitura também não atendem, fato que prejudicou nossa equipe saber se havia previsão de pagamento das contas ainda na gestão do prefeito Valciney (PMDB), ou apenas na semana que vem, já com o novo prefeito Cláudio da Tetê (PSDB).

A empresa Celpa, só não suspendeu o fornecimento de energia no Hospital Municipal, por conta da proibição da Lei.