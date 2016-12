Funcionários públicos de Palestina do Pará, município vizinho de Araguatins, iniciaram nesta segunda-feira, 19, mais uma manifestação em frente a Prefeitura da cidade por conta do atraso no pagamento de salários.

Os servidores informaram ao webjornal Folha do Bico que o pagamento de novembro não foi realizado e que não há previsão para o 13º.

O grupo formado em sua maioria por trabalhadores da Educação, tenta uma audiência com o prefeito Valcinei Ferreira (PMDB), mas não foram recebidos pelo gestor. Eles dizem ainda que o protesto deve continuar até que o gestor se manifeste.

Tentamos falar na manhã desta terça-feira, na Prefeitura Municipal, para ouvir a versão da gestão, mas os telefonemas não foram atendidos.