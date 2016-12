Um caminhoneiro de 50 anos, que não teve seu nome divulgado pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Tocantinópolis, neste domingo, 4, por volta das 10h35, por porte e consumo de substância análoga à anfetamina. A ocorrência foi registrada em Palmeiras do Tocantins, na BR-226, Km 7. Com o homem foram encontrados 33 gramas de comprimidos da droga.

As anfetaminas fazem com que o organismo reaja acima de sua capacidade, o que logicamente é prejudicial para a saúde do usuário. A pessoa sob efeito da anfetamina é capaz de executar qualquer atividade por mais tempo, sentindo menos cansaço. Mesmo estando exausto, quando uma nova dose é tomada, as energias voltam, embora com menos intensidade. Desta forma, sendo o usuário um condutor, ele coloca a vida de outras pessoas em risco, podendo até mesmo causar acidentes de trânsito.