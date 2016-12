Suspeitos na morte de um adolescente, foram presos nesta quarta-feira (14), na zona rural do município de Estreito, Álvaro Soares Noleto, 38 anos, e Fabio Junior da Silva, também conhecido como “Fabinho ou Alagoano”, de 19 anos. A prisão da dupla foi em cumprimento a Mandados de Prisão Temporária expedidos pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Natanael foi encontrado, com marcas de perfuração a faca, nas margens de um riacho na localidade Pau Pega. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou, ainda, que os autores do crime tentaram decepar o corpo.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o autor do homicídio foi Fabio Junior, com apoio de Álvaro Soares, que sabia da intenção de Fabinho e levou os envolvidos até o local do crime.

Sobre a motivação, segundo a PC, foi uma vingança de Fabio Junior devido a uma ameaça que Natanael havia feito dias antes do crime. Os suspeitos Álvaro Soares e Fabio Junior foram encaminhados para a Unidade Prisional de Ressocialização de Presos (UPRI), na cidade de Porto Franco, onde vão ficar à disposição da Justiça. (iMirante)