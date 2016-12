A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu um adolescente na última sexta-feira (16) por suspeita de terem assassinado de Tamires Ferreira Marinho, de 24 anos, em Itupiranga, no sudeste do Pará. O corpo da vítima foi encontrado seminu no poço localizado no fundo da casa onde os acusados moram.

Segundo as investigações da polícia, o crime aconteceu na quinta-feira (15) e os acusados conheceram a vítima em um bar na cidade, onde ficaram conversando e consumindo bebida alcoólica. Os suspeitos levaram Tamires para a residência no município, onde teriam continuado bebendo até ficarem completamente bêbados.

Segundo o depoimento do adolescente que foi apreendido pela Polícia, após a bebedeira houve uma discussão entre os acusados e a vítima, que acabou em briga. Os suspeitos agarraram Tamires, colocaram um saco na boca para sufoca-la, desferindo um golpe de faca no pescoço dela, que morreu na hora. Os três arrastaram o corpo para o quintal da casa e jogaram em um poço.

Os suspeitos fugiram da residência e se esconderam em uma estrada vicinal na rodovia Transamazônica, no sentido de Marabá, onde foram localizados horas depois pelos policiais. A faca usada no crime também foi encontrada e apreendida no local do crime. Os três acusados confessaram o crime na Delegacia. Segundo um dos presos, a vítima foi estuprada dentro da casa. Eles irão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.