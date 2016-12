Dois policiais continuam desaparecidos na Região Tocantina. Os policiais identificados como Júlio César da Luz Pereira e Carlos Alberto Constantino Sousa, cabo e soldado, respectivamente, lotados de Buriticupu, estão desaparecidos há mais de 15 dias, segundo relatos das famílias.

A família de um deles, que mora em Imperatriz, o Cabo Júlio César, está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por qualquer informação concreta que leve ao paradeiro dele. E espera que as polícias Civil e Militar consigam localizar o cabo.

De acordo com a filha de Júlio César, o pai estava de licença médica. “Tá complicado! Tem um rapaz que é o principal suspeito conhecido como Dau. A família foi quem atraiu ele para Imperatriz, inclusive ele dormiu na casa da minha tia. No dia seguinte a gente entregou ele na mão do comandante e ele foi preso. Mas todas as informações que chegaram foi a família que foi atrás”, relatou a filha do Cabo Júlio César.

Os policiais foram vistos pela última vez numa quinta-feira, 17 de novembro. Eles estavam indo em direção à cidade de Arame. Desde então, não houve mais qualquer notícia dos policiais.

O carro em que a dupla estava, uma caminhonete preta, também está desaparecido. Buscas foram feitas na localidade, mas nada foi encontrado.