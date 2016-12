A solenidade de posse e passagem da faixa de prefeito de Imperatriz será realizada nos primeiros minutos da madrugada do dia 1º de janeiro de 2017. Também está marcado para o mesmo dia, minutos antes, a posse dos vereadores eleitos em outubro deste ano.

O chefe de gabinete da administração do prefeito eleito Assis Ramos, Marcelo Moreno informou que há vários dias as equipes do cerimonial e de transição vem trabalhando e ficou acertado que a posse será na madrugada.

“Na verdade foi um consenso entre o prefeito eleito e o prefeito Madeira que se fizesse essa posse, aliás, a passagem de cargo do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro”, disse Marcelo Moremo.

O chefe de gabinete disse, ainda, que essa antecipação de horário da passagem de faixa e posse é importante por que o dia 1º de janeiro é um domingo e fica tudo pronto para o prefeito despachar, a partir de segunda-feira (2).

“Na segunda feira já vai trabalhar todo mundo e a cidade toma novos rumos”, disse, acrescentando que o prefeito deverá formalizar o anuncio do secretariado no dia 2 de janeiro. (iMirante)