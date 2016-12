Por meio de nota encaminhada a redação do webjornal Folha do Bico, a empresa transportadora de valores Prosegur, comentou sobre o ataque que sua filial em Redenção-PA, sofreu na noite desta quarta-feira, 30.

Leia a nota:

NOTA

A Prosegur informa que, mais uma vez foi vítima, de uma tentativa de assalto ocorrido no início da madrugada de hoje (01/12) à sua base em Redenção – PA.

O ataque que durou uma hora e meia e contou com oito explosões e tiros de armas de grosso calibre foi frustrado graças ao investimento de milhões de reais em sistemas de segurança e tecnologia de ponta feito pela companhia, que foi iniciado nos últimos meses em nível nacional para todas as filiais da Prosegur no Brasil, tornando o acesso ao dinheiro inviável. Por isso os valores não foram levados pelos bandidos.

No ataque desta madrugada a quadrilha atuou de forma organizada, utilizando o mesmo modus operandi de outras vezes, com armamento pesado e explosivos de alta capacidade destrutiva.

Agradecemos o esforço da Polícia do Pará por sua atuação, mas esperamos que as autoridades estaduais e federais se mobilizem de forma conjunta, com ações preventivas e repressivas para conter esses ataques de alta magnitude que só trazem prejuízo para todos os envolvidos, incluindo a sociedade.

A companhia ainda informa que nenhum de seus empregados foi ferido e que está à disposição das autoridades locais, colaborando para o andamento das investigações.