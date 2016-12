Depois de passar quase dois meses com nível abaixo de zero e retornar ao normal no dia 23 de novembro, o Rio Tocantins volta a ficar com nível fora do normal na região do Bico do Papagaio e sul do Maranhão. Na manhã desta quarta-feira (28), o rio atingiu 1,78 m a baixo de zero. Essa não é a primeira vez que isso ocorre, pois no ano passado neste mesmo período o rio estava com nível baixo.

De acordo com o superintende da Defesa Civil de Imperatriz, Francisco das Chagas, a vazão da hidrelétrica de Estreito está entre 1100 e 1300, isso se dá porque as chuvas deram uma trégua na região da nascente do rio.

“Isso se dá porque a montante de chuva que está caindo na hidrelétrica da Serra das Mesas está sendo utilizada para nivelar o lago da hidrelétrica de lá. Então a operacionalidade da Serra das Meses está sendo a mesma da época de veraneio, até que eles possam recuperar o nível do lago”, explica Francisco

O superintendente, também, destacou que a mudança na hidrelétrica de Serra da Mesa causa alterações em Estreito e Lajeado que, assim, afeta o Rio Tocantins deixando o nível mais baixo. “No entanto, esses níveis em dezembro são o mesmo do ano passado, que é em relação a falta de chuva”, finaliza. (iMirante)