O secretário municipal de Administração, Jailson Marques, filho do prefeito de Sampaio, Luiz Anacleto da Silva (PP), é apontado como principal operador do esquema de fraudes em licitações da Prefeitura do Município, desbaratinado pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, 15, por meio da Operação Maginot.

Estão sendo cumpridos 20 ordens judiciais nas cidades de Sampaio e Augustinópolis, sendo 11 mandados de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva.

Os principais alvos das buscas são a Prefeitura Municipal, a residência do prefeito Luiz Anacleto e uma chácara do gestor em Augustinópolis.

A investigação aponta que Luiz Anacleto permitiu que Jailson Marques montasse um forte esquema de licitações, onde uma empresa criada em nome de um funcionário da Prefeitura, vencia todos os certames por meio de dispensa de licitação. No entanto, as obras eram executadas pelos próprios servidores do município.

As investigações já constataram que o esquema funciona desde 2013, mas não se descarta, a possibilidade de que as fraudes acontecessem desde a criação da empresa fantasma em 2009.

Operação Maginot

Maginot foi uma linha de fortificações e de defesa construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça e a Itália, após a primeira guerra mundial, mais precisamente entre 1930 e 1936. Considerando que o município de Sampaio/TO faz divisa com o Estado do Maranhão, fez-se alusão ao referido marco histórico.