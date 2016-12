A ocorrência teve início na tarde desta quinta-feira, 1, após a PM receber informação de que havia alguns indivíduos suspeitos em frente a empresa de Cerâmica Bela Vista, localizada às margens da rodovia TO-126, altura do km 4, povoado de Bela Vista, em São Miguel do Tocantins.

Dois indivíduos ao avistarem a viatura da PM empreenderam fuga rumo ao matagal. Enquanto isso uma carreta, placa BWN 4924 de Monte Azul Paulistana, São Paulo, estacionou em frente a cerâmica. De acordo com o condutor do veículo, o mesmo havia sido contratado por uma pessoa que o aguardava nas proximidades do posto fiscal naquele povoado a fim de acompanhar o transporte do maquinário.

A PM conseguiu localizar e efetuar a detenção do suspeito, vendedor de 52 anos residente em Imperatriz, Maranhão. Ele informou para os policiais que o maquinário seria levado para a cidade de Marabá-PA. De acordo com os motoristas da carreta, eles haviam sido contratados para o serviço, mas não sabiam que se tratava de um furto, e que segundo eles, os suspeitos haviam apresentado notas fiscais dos produtos.

O vendedor ainda ofereceu uma quantia de R$ 1.430,00 em dinheiro para que os policiais liberassem a carreta. Recebido voz de prisão ele foi conduzido para a central de flagrantes em Augustinópolis juntamente com os motoristas contratados em companhia da vítima de 53 anos de idade. Autor foi autuado pela autoridade policial pelos crimes de furto e corrupção ativa. (Ascom 9 BPM)