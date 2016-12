Um acidente na avenida Padre Stanislau, que liga as cidades de São Sebastião e Buriti, no Bico do Papagaio, fez duas vítima fatais na madrugada deste sábado, 17. As vítimas são o policial civil, Geraldo Lima Filho, 48 anos, conhecido como Geraldinho e Marcones Ribeiro Castro, 25 anos.

Marcones Ribeiro trafegava em uma Honda Bros, no sentido São Sebastião/Buriti, pela contramão. O policial civil Geraldinho seguia no sentido Buriti/São Sebastião e foi surpreendido pelo motoqueiro que atingiu em cheio o veículo VW Cross Fox do agente.