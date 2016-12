Funcionários do Hospital Geral de Parauapebas, no sudeste do Pará, realizaram nesta terça-feira (27) um protesto em frente à sede do Ministério Público da cidade. Os manifestantes denunciam atrasos nos pagamentos de salários.

De acordo com os servidores, eles estão há 3 meses sem receber o pagamento. A empresa que administra o hospital diz que a prefeitura deve repasses de serviços já prestados e, por isso, ainda não foi possível pagar o salário de todos os funcionários.

A empresa disse também que já informou para a Secretaria de Saúde de Parauapebas que serviços como hemodiálise e as internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’S) serão suspensas caso os pagamentos não ocorram até o final desta semana.

Em nota, a Prefeitura informou que já foi realizado parte do pagamento e, por causa de problemas encontrados na prestação de contas, o repasse dos valores restantes dependem do parecer do Ministério Público, que está reunido nesta terça com representantes do Conselho Municipal de Saúde para solucionar questões relacionadas a essa prestação de contas.