A Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins pagou nesta quinta-feira, 22, o salário referente ao mês de dezembro, antecipando a folha dos servidores municipais. A folha deste mês vence no começo da gestão do prefeito eleito, Alexandre Farias (SD).

Segundo Jair Farias, o momento é de mostrar austeridade financeira e equilíbrio nas contas públicas. “Só tenho a agradecer todo esse período que pude contar com os nossos colaboradores, que também são parte dessa gestão. Como final de ano é um momento festivo e estamos vendo a instabilidade em outros municípios, pois sei que realmente as coisas estão complicadas, mas temos que dar exemplo e fazer aquilo que beneficia as pessoas”, comentou.

Jair também já havia quitado o 13º Salário dos servidores municipais no último dia 9 de dezembro.