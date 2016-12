A Polícia Militar prendeu, nesse sábado (24), um homem suspeito de tentativa de homicídio e lesão corporal em Governador Edison Lobão, município distante 30 Km de Imperatriz. A vítima é um homem, cujo nome não foi informado, que deu entrada no hospital público da cidade.

Policiais de uma patrulha acharam estranho um veículo passar em alta velocidade pelo local onde estavam e o seguiram até o hospital onde o motorista informou que estava prestando socorro à vítima de esfaqueamento.

O autor do socorro acrescentou, ainda, que o suspeito de ser autor do crime estava no local da ocorrência, o que levou os militares a fazerem uma operação e prender Welygton Silva Sousa. O suspeito acabou confessando a autoria do crime aos policiais da patrulha. A ocorrência foi apresentada no Plantão Central da Polícia Civil em Imperatriz, no início da noite desse sábado. (iMirante)