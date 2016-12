Na tarde de terça-feira, 27, policiais militares da cidade de Tocantinópolis, efetuaram a prisão em flagrante delito de um homem, acusado de ameaça e cárcere privado contra companheira. Nome e imagens da vítima e acusado não foram divulgados.

O indivíduo de 44 anos, em visível estado de embriaguez alcoólica, estava discutindo com a companheira (35 anos) e enteada (15 anos) dentro de casa, ameaçando-as de morte com o uso de uma faca de cozinha, momento em que a adolescente conseguiu fugir e acionar a PM.

Quando a guarnição chegou ao local o acusado fechou todas as portas, recusando a se entregar e mantendo a cônjuge sob sua custódia, de posse da referida faca, além de uma arma longa.

O comandante do Policiamento Urbano iniciou a negociação com o acusado, com a intenção de fazê-lo desistir da ação criminosa, porém não surtiu o efeito desejado.

Após um momento de silêncio dentro da residência, a guarnição resolveu arrombar a porta e conseguir prender o acusado, no local foi encontrada a faca utilizada, uma arma de pressão adaptada para calçar munição calibre .22, além de 02 munições intactas do mesmo calibre.

Acusado, vítima e os objetos utilizados no crime foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. (Ascom 5º CIPM)