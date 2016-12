A população de Tocantinópolis poderá ter de pagar, a partir de 2017, o maior salário que um prefeito do Bico do Papagaio terá direito. É que tramita na Câmara Municipal, um Projeto de Lei, de autoria do presidente da Casa, vereador Aderson Marinho Neto, o Buxim (PR), que reajusta em 100%, o salário do chefe do executivo municipal.

A iniciativa de Buxim, que perdeu a disputa pela reeleição deste ano, reajusta o salário do próximo prefeito, Paulinho do Bonifácio (PSD), dos atuais R$ 8 mil, para R$ 16 mil. Um aumento faraônico.

Mas a farra com o dinheiro público patrocinado por Buxim ,não se restringe apenas a beneficiar Paulinho, o tal projeto se estende ao vice-prefeito, que passará a receber R$ 8 mil, secretários R$ 4,2 mil e os próprios vereadores que serão agraciados com R$ 7 mil, além do salário especial do presidente da Câmara que será R$ 10,5 mil.

O “Pacote de Bondades de Buxim”, ainda estabelece 13ª salario, férias e reajuste nas diárias para o Poder Executivo, além de reajuste imediato para reposição inflacionária.

O projeto já foi aprovado nas Comissões e aguarda votação do Plenário.