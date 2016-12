O tocantinopolino e procurador-geral de Justiça do Tocantins, Clenan Renaut de Melo Pereira, será reconduzido ao cargo para o biênio 2017-2018 nesta sexta-feira, 16, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. A posse acontecerá às 17h30, no auditório do Ministério Público Estadual (MPE), em Palmas.

Esta será a quarta vez que Clenan Renaut assumirá o comando do Ministério Público do Estado do Tocantins. Ele foi o mais votado em eleição realizada no mês de outubro, ao obter 85 votos, contra 52 votos do também Procurador de Justiça José Demóstenes de Abreu. Em novembro, foi escolhido e nomeado pelo Governador do Estado para assumir o posto novamente.

Clenan Renaut de Melo Pereira cumpre, atualmente, seu terceiro mandato de Procurador-Geral de Justiça. Antes, ele esteve à frente do MPE por duas gestões consecutivas, durante os biênios 2009-2010 e 2011-2012.

Perfil

Clenan Renaut de Melo Pereira é natural de Tocantinópolis e possui formação nas áreas de Direito e de Farmácia e Bioquímica. Ingressou no Ministério Público Estadual por meio do primeiro concurso público para membro da Instituição. Tomou posse em janeiro de 1990 e foi designado para ser o primeiro Promotor de Justiça da Comarca de Palmas.

Depois de passar por diversas comarcas do interior, ascendeu ao cargo de Procurador de Justiça em 2001. Ao longo de sua carreira, exerceu diversos cargos de comando no MPE, como os de coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, Subprocurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral.