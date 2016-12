Após o Ministério Público anunciar uma Ação Civil Pública (ACP), contra o prefeito Fabion Gomes (PR), por improbidade administrativa, motivada pelo gestor deixar de disponibilizar no Portal da Transparência do município, informações que deveriam ser prestadas espontaneamente pelo Governo Municipal, conforme determina a Constituição, através da Lei de Acesso à Informação, Fabion disse neste sábado, 10, por meio de nota, que ira se adequar.

Leia a nota:

NOTA À IMPRENSA

A Prefeitura Municipal de Tocantinópolis esclarece por meio desta, que após ser notificada pelo MPE, tomará as devidas providencias para a regulamentação do Portal da Transparência do município. Nosso Portal está em funcionamento, mas convenhamos que necessite de alguns ajustes precisos quanto às informações, pois numa atitude de respeito, a Prefeitura de Tocantinópolis vem aperfeiçoando e atualizando cada vez mais seu Portal da Transparência para que a população fique bem informada, aproximando cada vez mais o cidadão tocantinopolino da gestão municipal, possibilitando amplo acesso aos demonstrativos financeiros e contábeis, bem como informações relativas aos servidores comissionados e contratados, além de despesas, receitas, entre outras.

Att,

Assessoria de Comunicação e Imprensa

Prefeitura Municipal de Tocantinópolis