A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tocantinópolis foi habilitada pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, 1, a pedido do presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira que foi recebido em audiência pelo ministro Ricardo Barros. Com a habilitação, a UPA passa a receber recursos de R$ 1,560 milhão por ano da União.

O valor destinado pelo governo federal vai representar 50% da verba de custeio da UPA, a única de Tocantinópolis. Os outros 50% serão divididos igualmente entre Estado e prefeitura. A unidade funciona 24 horas por dia e atende cerca de 3 mil pacientes por mês.

“A habilitação da UPA vai reforçar o atendimento dos casos de emergência e urgência em toda a região do Bico do Papagaio, desafogando o Hospital Municipal José Saboia”, comemorou o senador Ataídes Oliveira. Ele reforçou o compromisso de continuar atuando com firmeza junto ao Ministério da Saúde, em Brasília, para assegurar a melhoria do sistema de atendimento médico-hospitalar no Tocantins.