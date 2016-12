A prefeitura Municipal de Tocantinópolis enviou à Câmara Municipal, Projeto de Lei N° 11/2016 que dispõe autorização ao Poder Executivo, a efetuar despesas com o pagamento de rateio aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública de Ensino Municipal com recursos do FUNDEB.

O PL deve ser votado em regime de urgência pelos vereadores, em sessão extraordinária marcada para acontecer na manhã desta quinta-feira (29), às 9h, na Casa de Leis do Município.