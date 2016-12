O presidente da Câmara Municipal de Tocantinópolis, vereador Aderson Marinho Neto, o Buxim (PR), líder e autor do projeto que concede reajuste no salário do próximo prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, temendo a forte repercussão negativa entre os moradores da cidade, decidiu pedir apoio policial para a realização da sessão desta quinta-feira, 8.

Buxim encaminhou expediente ao Comando da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), requerendo o reforço.

O PL 12, dobra o salário do próximo prefeito, Paulinho do Bonifácio (PSD), dos atuais R$ 8 mil, para R$ 16 mil. A vice, Eleny Araújo (PSDB), passará de R$ 4 mil para R$ 8 mil, os vereadores ganharão R$ 7 mil, contra os R$ 5 mil que recebem atualmente, e dos secretários municipais passarão de R$ 3,5 mil para R$ 4,2 mil.

O Projeto de Lei já foi aprovado nas Comissões e vai a Plenário na sessão da noite desta quinta-feira.