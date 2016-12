Com o avanço no Senado Federal da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece o teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos, o planejamento orçamentário da Universidade Federal do Tocantins (UFT) tem sido amplamente discutido pela gestão junto à comunidade acadêmica. Por isso, na última sexta-feira (2), a reitora Isabel Auler visitou o Campus de Tocantinópolis, acompanhada de outros representantes da gestão: vice-reitor Eduardo Bovolato, pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação Raphael Sânzio, pró-reitor de Avaliação e Planejamento, Eduardo Lemus, pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários, Kherlley Caxias, e o prefeito universitário João Batista.

No diálogo com os estudantes foi discutida a aplicação dos recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), esclarecimentos sobre as obras do Campus Babaçu e reformas de laboratórios. Segundo a gestão, em geral, as obras ou reformas são questões que aguardam licitação ou empenho orçamentário. “A discussão de orçamento para 2017 vai ocorrer. Nos comprometemos que cada campus tenha pelo menos um representante dos estudantes para que a gente possa tratar com a maior transparência aquilo que será recebido e repassado para execução nos campus”, explicou a reitora.

Durante a manhã, a reunião ocorreu com estudantes que atualmente ocupam o Campus. A reitora destacou a importância da discussão sobre políticas públicas para educação no contexto em que a PEC 55 do teto dos gastos está prestes a ser aprovada. “É interessante observar o quanto esses estudantes estão acompanhando e empenhados. Este momento de discussão é bastante rico, e também bastante complexo, devido às restrições orçamentárias. Mas com certeza esse é o papel da universidade: trazer qualidade de ensino, pesquisa e extensão, debater os recursos que temos e lutar sempre por mais recursos para a educação”.

Com a proposta de diálogo constante, reitoria e comunidade de Tocantinópolis já haviam se reunido em setembro. Pela tarde, a reunião foi com os professores do Câmpus, mas aberta para participação de técnicos e estudantes. Também foram discutidas pautas referentes às obras, reformas, entre outras questões referentes ao orçamento. Nesta segunda-feira (5), a reitoria dialoga com a comunidade acadêmica do Campus de Arraias.