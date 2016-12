Uma empresa de transporte de valores sofreu uma tentativa de assalto na noite da última quarta-feira (30), em Redenção, no sul do Pará. Ação aconteceu por volta das 23h30 e teve a participação de cerca de 20 homens, segundo a Polícia Militar (PM).

Ainda de acordo com a PM, os criminosos usaram bombas e explodiram a parede do prédio. Mas, policiais chegaram ao local no momento em que os bandidos tentavam invadir a empresa. Houve troca de tiros, que durou aproximadamente uma hora e meia.

Os assaltantes fugiram e seguiram em direção ao município de Conceição do Araguaia, na mesma região do estado. Os assaltantes tiveram a ação frustrada e não levaram nada.