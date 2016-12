O Tribunal Eleitoral do Tocantins (TRE), realizou na manhã desta quinta-feira, 15, no Auditório do Cuíca da Universidade Federal do Tocantins (UFT), a diplomação do prefeito reeleito Carlos Amastha, da vice-prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) e dos 19 vereadores e suplentes. O juiz eleitoral, Luiz Astolfo de Deus Amorim, da 29ª Zona Eleitoral, presidiu a solenidade.

A diplomação fecha o processo eleitoral deste ano, marcado por ser o primeiro com as novas regras estabelecidas pela reforma de 2015 como a que proibiu os candidatos e partidos de receberem doações de empresas.

O prefeito reeleito agradeceu e disse estar muito animado porque diferente de 2013, sem conhecimento de política e gestão pública, agora se sente muito mais maduro, mais experiente e apaixonado em dobro por Palmas. Amastha também anunciou que para o próximo ano haverá mudanças nas Secretarias.

Já a vice-prefeita eleita Cinthia Ribeiro, agora diplomada, garantiu que vem com muito dinamismo para imprimir uma marca de excelência, em parceria com o prefeito Carlos Amastha e vai trabalhar para que as políticas públicas voltadas às mulheres sejam efetivadas nesta nova gestão. “A gestão tem que ser pensada como um todo, onde tudo é prioridade. A saúde, a educação, a segurança. Então por que não pensar tudo isso com recorte de gênero para a valorização das mulheres? São elas a maioria da população e também do eleitorado.

Cinthia Ribeiro ainda ressaltou a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo senador Ataídes Oliveira a nível nacional e estadual. “O partido está muito bem representado pelo senador Ataídes Oliveira no Tocantins.” finaliza. (Odenice Rocha)