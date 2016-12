A Comissão de Concursos e Seleções (CCS) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou, nessa segunda-feira, 12, o gabarito preliminar do Vestibular 2017/1, realizado nesse domingo, 11.

O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar precisa ficar atento ao calendário. Nessa terça-feira, 13, e quarta-feira, 14, os recursos serão recebidos, conforme Calendário Geral. Para esse procedimento, o candidato deverá utilizar o Formulário de Recurso disponível no site do Vestibular 2017/1 ou pelo e-mail ccs@unitins.br conforme item 13 – DOS RECURSOS constate no Edital 2017/1 – 01.

Para conhecer o gabarito preliminar, basta clicar AQUI