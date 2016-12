A Comissão de Concursos e Seleções (CCS) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou o edital com a relação preliminar dos candidatos aprovados para o cargo de Assistente Administrativo e com os selecionados ao cargo de Técnico em Manutenção em Informática para a prova prática.

A prova prática acontecerá no dia 9 de janeiro de 2017, às 8h30, nos câmpus Augustinópolis e Dianópolis. O candidato, que deverá fazer a prova na mesma cidade onde fez o teste teórico, precisa chegar ao local com meia hora de antecedência portando caneta esferográfica e documento de identificação. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 11 de janeiro.

Conforme item 6.4.25 do Edital 001/2016, não será permitida, durante a realização da prova prática, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, celulares ou qualquer aparelho eletrônico, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.

A Unitins oferta 35 vagas no concurso, que estão divididas entre os câmpus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. Para o cargo de técnico em manutenção em informática é exigido nível médio com curso técnico na área e domínio de manutenção e configuração de equipamentos de informática. O cargo de assistente administrativo exige apenas nível médio. Os salários ofertados são 1.529,07 e 1.150,39, respectivamente.

As provas foram realizadas no dia 4 de dezembro e o resultado final deve sair no dia 16 de janeiro de 2017, após os devidos prazos para interposição de recurso. O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Veja a relação