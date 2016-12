As provas do vestibular 2017/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) foram realizadas neste domingo (11) nos quatro câmpus presenciais da instituição: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. Participaram do concurso 2808 candidatos, o que representou uma taxa de abstenção de 16,67%, já que foram 3370 inscritos (562 ausentes). Eles concorreram a 336 vagas em 12 cursos de graduação, o que representa 60% do total de vagas para o semestre 2017/1. As vagas serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação.

Pela manhã os candidatos responderam as questões de Física, Biologia, Matemática, História, Geografia e Química. Na parte das tarde as provas foram de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Redação. Segundo o coordenador do vestibular 2017/1 da Unitins, Paulo Rogério Mascarenhas, o processo seletivo transcorreu de forma tranquila sem nenhum incidente nos quatro câmpus.

O gabarito das provas será divulgado nesta segunda-feira (12) na página de Concursos e Seleções da Unitins no Portal da Unitins. O período de recursos contra o gabarito é entre os dias 13 e 14 de dezembro e eles poderão ser feitos por email (conforme edital) ou protocolados nos câmpus nos horários de atendimento dos mesmos.