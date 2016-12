Uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente na noite desta sexta-feira (2). A batida envolvendo dois carros aconteceu no km 95,5 da BR-153, perto de Wanderlândia.

Jaice Melo de Alencar, 34 anos, morreu no local. Cinco pessoas tiveram ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas ficou presa às ferragens com fratura no fêmur e suspeita de hemorragia interna.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Araguaína. A mulher que morreu era de Mato Grosso do Sul e o corpo já foi liberado pelo Instituto Médico Legal. (G1)