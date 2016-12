O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por dois homens que desapareceram em Xambioá, região norte do Tocantins, há mais de 10 dias. De acordo com a corporação, os locais solicitados para as buscas não apresentaram indícios dos desaparecidos.

As buscas por Moacir Junior Silva Franco, 22 anos, e Ivan Silva Oliveira, 36 anos, começaram na terça-feira (7) a pedido da Polícia Civil. Os homens desapareceram após terem saído para pescar no riacho Xambica no último sábado (26), mas não voltaram para casa.

Ainda segundo os Bombeiros, o promotor de Justiça da comarca foi informado do caso e se as investigações da polícia apontarem algum novo local as buscas serão retomadas.

O delegado Wilson Oliveira, responsável pelas investigações disse que também pediu o apoio da Polícia Militar Ambiental, o Cipama, para fazer buscas pela mata. E não há novos indícios do paradeiro dos homens.

Entenda

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de dois homens em Xambioá, norte do Tocantins. Parentes contaram à polícia que eles saíram para pescar no riacho Xambica no último sábado (26), mas não voltaram para casa.

Parentes disseram que esta é a primeira vez em que eles somem sem deixar notícias. Os dois não levaram documentos e nem celulares. Eles estavam em uma motocicleta, mas o veículo ainda não foi encontrado, segundo o delegado Wilson Olivera, que investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros do Tocantins iniciou as buscas nesta quarta-feira (7), mas não encontrou pistas.