O Corpo de Bombeiros do Tocantins iniciou as buscas nesta quarta-feira (7) por Moacir Junior Silva Franco, 22 anos, e Ivan Silva Oliveira, 36 anos, mas não encontrou pistas. Eles desapareceram após terem saído para pescar em uma chácara, em Xambioá.

A Polícia Civil pediu nesta terça-feira (6), que os homens fossem procurados pelos Bombeiros. Segundo informações dos Bombeiros, a equipe fez buscas até o início da noite desta quarta-feira e encerram sem pistas. A corporação informou que segue os trabalhos na tentativa de localizar os desaparecidos nesta quinta-feira (8).

Entenda

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de dois homens em Xambioá, norte do Tocantins. Parentes contaram à polícia que eles saíram para pescar no riacho Xambica no dia 26 de novembro, mas não voltaram para casa.

O pai de um deles registrou boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele disse que os homens saíram de casa há cerca de três dias, mas disseram que voltariam logo.

Parentes disseram que esta é a primeira vez em que eles somem sem deixar notícias. Os dois não levaram documentos e nem celulares. Eles estavam em uma motocicleta, mas o veículo ainda não foi encontrado, segundo o delegado Wilson Olivera, que investiga o caso.