João Pedro Pereira da Silva, Romário Alves dos Santos, Paulo Jordão Coelho da Silva, Sávio Rodrigues de Sousa e Walison Sousa Paiva, fugiram no inicio da noite desta quarta-feira, 7, da Cadeia Pública de Xambioá.

O grupo cerrou das grades da cela, pulou um muro e saiu pela frente da unidade.

A Polícia Civil faz buscas para tentar recapturar o grupo. Entre os fugitivos está uma dupla que furtou armas na Delegacia de Polícia de São João do Araguaia-PA, no dia 29 de novembro e foi capturada em Xambioá no mesmo dia.