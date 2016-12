Após uma semana do sumiço de Moacir Júnior Silva Franco, 22 anos, e Ivan Silva de Oliveira, 36 anos, moradores de Xambioá, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Delegacia de Polícia Civil de Xambioá, informou que não há indícios de que eles tenham sido vítimas de crime.

Além disso, hoje a Polícia Civil (PC), vão protocolar uma hoje solicitação para que o Corpo de Bombeiros e a Companhia Independente de Polícia Militar Ambiental (Cipama) realizem buscas na área do córrego Xambioazinho do município em busca dos desaparecidos. (Jornal do Tocantins)