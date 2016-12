A prefeita eleita de Xambioá, Patrícia Evelin e o vice-prefeito, Adjaldo Alves, preparam suas posses para o dia 1º de Janeiro de 2017, com uma programação que começará com um missa em ação de graças a ser realizada na Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, às 9h.

Após a celebração da Santa Missa o Ato Oficial de Posse terá continuidade na Câmara Municipal, às 10h, onde serão proferidos os pronunciamentos oficiais, realizados os juramentos e seguidos os ritos de posse dos eleitos e diplomados.

Ao final das celebrações oficiais espera-se que a prefeita recém empossada siga para o Palácio do Cristal onde assinará os primeiros atos de seu governo.

Patrícia Evelin foi eleita pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro com mais de três mil votos, é casada com o Advogado Renato Dias Melo, que tem ampla atuação na área do direito e na sociedade xambioaense.

A prefeita eleita foi diplomada dia 13 de Dezembro de 2017, em cerimônia conduzida pela Justiça da 12ª Zona Eleitoral.